Dommer åbner for at droppe sag mod dansker om skovbrand i USA

I 31 måneder har dansker siddet fængslet for at starte omfattende skovbrand. Nu opgives sagen sandsynligvis.

I 952 dage har en psykisk syg dansker i 50'erne siddet varetægtsfængslet i USA, mistænkt for at have startet en af de værste skovbrande i delstaten Colorados historie.

Men i et retsmøde torsdag lagde dommer Gregory Lyman op til, at sagen mod danskeren helt opgives.

Det var en af de værste skovbrande i Colorados historie, som hærgede delstaten i sommeren 2018.

Et område på over 43.000 hektar blev ødelagt, og det samme blev 141 boliger. Danskeren er derfor anklaget for 141 tilfælde af brandstiftelse.

Men den danske mand er ude af stand til at deltage i en retssag, og han nægter at modtage medicinsk behandling. Derfor var et af omdrejningspunkterne i torsdagens retsmøde, om han kunne tvangsbehandles.

Det skulle i givet fald ske på det lokale psykiatriske hospital, men det tager i øjeblikket ikke patienter, blandt andet på grund af corona.

Tvangsbehandling kræver desuden, at patienten er farlig for sig selv eller andre.

- Og det er der intet, der tyder på, at han er, sagde dr. Jonathan Thiele og var dermed på linje med de fire andre psykiatere, der igennem 721 dage har behandlet og observeret danskeren.

Dertil kommer, at der vil gå lang tid, før medicinen virker.

- Chancen for, at medicinen har en effekt, er 50-50, og der vil efter mit skøn gå to-seks måneder, før den begynder at virke, forklarede Jonathan Thiele.

De lange udsigter til at en retssag overhovedet kan komme i gang, fik danskerens advokat, Jane Fisher-Byrialsen, til at kræve, at sagen bliver afvist.

Dommer Gregory Lyman var tilbøjelig til at give hende ret.

- Men jeg vil ikke have det godt med at løslade ham nu. Ofrene skal først høres, hvad de siger til det, sagde han.

Derfor blev der berammet et nyt retsmøde til fredag i næste uge, hvor ofrene får mulighed for at udtale sig, før dommeren afgør, om sagen skal afvises eller fortsætte.

Skulle sagen blive afvist, vil danskeren dog ikke blive sat på fri fod i USA. Han opholder sig ulovligt i landet og vil derfor blive udvist til Danmark.

/ritzau/