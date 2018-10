Dommer afviser at beskytte mistænkt millionsvindler

For første gang har offentligheden haft mulighed for at overvære retsmøde i sag mod svindelmistænkt kvinde.

Sagen om en kvindes påståede millionsvindel i Socialstyrelsen er så alvorlig, at hun må tåle offentlig eksponering.

En dommer i Københavns Byret afviser således onsdag forsvarer Nima Nabipours opfordring til, at det forbydes at gengive kvindens navn.

- For mig at se er der ingen tvivl om, at lovovertrædelsens grovhed og sagens samfundsmæssige betydning sammenholdt med den sigtedes betroede stilling gør, at jeg ikke nedlægger navneforbud, siger dommer Jens Stausbøll.

I minutterne forinden havde advokat Nima Nabipour begrundet sit ønske.

- Det vil være en alvorlig krænkelse af ikke bare min klient, men også af hendes pårørende, hvis hun bliver udstillet i medierne og på de sociale medier, sagde advokaten blandt andet.

Derfor valgte han da også øjeblikkeligt at kære kendelsen til landsretten.

Hvis retten havde imødekommet forsvarerens anmodning, havde det ikke blot været forbudt at offentliggøre kvindens navn.

Også oplysninger, som kunne medvirke til, at hun kunne identificeres, ville pludselig skulle mørkelægges.

Det ville have skabt den besynderlige situation, at det formentlig ville være i strid med loven at referere oplysninger, som eksempelvis børne- og socialminister Mai Mercado (K) tirsdag fremlagde på et pressemøde.

Her kom det frem, at den mistænkte er en kvinde på 64 år, og at hun har tilbragt omtrent 40 år af sit arbejdsliv i Socialministeriet.

Det blev også nævnt, at der var tale om en betroet medarbejder, og at hun betegnes som "superbruger". Hendes svindel skal være foregået i forbindelse med udbetaling af penge fra satspuljen.

Selv om offentligheden først fik kendskab til sagen tirsdag, var onsdagens retsmøde det tredje, hvor den 64-årige kvinde var hovedperson.

Anklager Kia Reumert oplyser onsdag, at kvinden allerede 30. september blev varetægtsfængslet in absentia. Det skete i et retsmøde i Odense.

Det var på den baggrund, at der efterfølgende kunne udstedes en international arrestordre på den eftersøgte.

Tirsdag var sagen for anden gang på programmet. Denne gang i Københavns Byret. Dette retsmøde blev holdt for dobbeltlukkede døre. Temaet for den seance afviser anklagemyndigheden at røbe.

Selv om det med onsdagens kendelse fortsat er lovligt at nævne den mistænktes navn, afholder Ritzau sig fra at bringe det.

Beslutningen skyldes først og fremmest, at sagen endnu er på et indledende stadie.

