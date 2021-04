Dommer afviser løsladelser i terrorsag fra Holbæk

Et ældre ægtepar, deres to sønner, og tre andre skal foreløbig blive i fængslet i terrorsag.

Tre og mænd og to kvinder mødte forgæves op mandag ved Retten i Holbæk. Her besluttede dommer Peter Ahleson nemlig, at de fortsat skal sidde varetægtsfængslet i en større sag om terrorplaner i Danmark eller Tyskland.

Et ægtepar på henholdsvis 30 og 33 år havde valgt ikke at møde op og i stedet frivilligt accepteret en fortsat varetægtsfængsling i sagen.

De syv skal foreløbig sidde varetægtsfængslet frem til 11. maj.

/ritzau/