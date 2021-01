Dommer fængsler 24-årig efter skyderi i Brøndby Strand

Ifølge Ritzaus oplysninger bundede skyderi i Brøndby Strand formentlig i personlige uoverensstemmelser.

En 34-årig mand blev tirsdag transporteret til Retten i Glostrup, efter at han mandag aften blev anholdt for drabsforsøg.

Den 34-årige er sigtet for at have skudt en 32-årig mand. Skyderiet foregik først på aftenen mandag ved Strandesplanaden i Brøndby Strand.

Ved tirsdagens retsmøde vurderede en dommer, at mistanken om den 34-åriges skyld er tilstrækkeligt begrundet til, at manden skal sidde i fængsel, mens politiet efterforsker sagen.

Dommeren valgte derfor at varetægtsfængsle den 34-årige i foreløbig fire uger.

Ifølge Ritzaus oplysninger skulle skudepisoden ikke være banderelateret, men bunde i et personligt opgør.

Den 32-årige mand, som var offer i sagen, kom ikke alvorligt til skade, og det var da også offeret selv, som kontaktede politiet.

Den formodede gerningsmand blev anholdt et par timer efter skudepisoden på Hotel Cabinn på Amager.

/ritzau/