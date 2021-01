Dommer fængsler 24-årig i sag om voldtægt i Østjylland

De nærmere omstændigheder kendes ikke i en sag om voldtægt. En ung mand er fængslet efter retsmøde i Aarhus.

En 24-årig mand, der er sigtet for voldtægt, er søndag blevet varetægtsfængslet indtil 3. februar.

Det er sket i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Det fortæller vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi.

Den 24-årige mand har kæret fængslingen. Dermed skal Vestre Landsret tage stilling til, om fængslingen er berettiget.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse om de nærmere omstændigheder i sagen.

Det skyldes, at den mødende anklager forud for grundlovsforhøret bad om at få dørene lukket for offentligheden under retsmødet.

/ritzau/