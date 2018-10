Dommer fængsler 34-årig for voldtægt

En 34-årig mand er fængslet for at have voldtaget en kvinde i Haderslev. Han nægter sig skyldig.

En 34-årig mand er onsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, sigtet for voldtægt.

Voldtægten skal være begået mandag mod en 28-årig kvinde fra Haderslev.

Manden, der blev anholdt tirsdag aften, nægter sig skyldig og har kæret afgørelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil ikke fortælle meget om sagen, og grundlovsforhøret foregik da også for lukkede døre.

Det betyder, at offentligheden ikke kan få at vide, hvad politiet bygger sin mistanke på, eller hvad manden har forklaret i retsmødet.

/ritzau/