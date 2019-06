Dommer fængsler 59-årig for flere voldtægter af kvinde

Ved Retten i Randers er en mand blevet fængslet for flere gange at have tiltvunget sig sex med en kvinde.

En 59-årig mand er mandag ved Retten i Randers blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for gentagne voldtægter af en 28 år yngre kvinde.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Ifølge politiet har manden flere gange tiltvunget sig samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med den 31-årige kvinde. Det fremgår ikke, hvor mange gange der er tale om, eller hvor lang tid det har stået på.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det er ikke muligt at få oplyst yderligere om sagen mandag.

Manden kærede kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/