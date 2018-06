Dommer fængsler bandefolk efter stor aktion

9 ud af 14 bandefolk er blevet frihedsberøvet, efter at de torsdag blev anholdt i en stor aktion.

Ni personer blev fredag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Næstved, hvor de blev præsenteret for en lang række sigtelser.

Sigtelserne omfattede drabsforsøg, overtrædelse af våbenloven og narkosalg.

Otte blev varetægtsfængslet, mens den niende blev idømt en straksdom for at have medvirket til en gerningsmands flugt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

14 personer blev torsdag anholdt i en stor aktion mod bandemiljøet. I den forbindelse blev 27 forskellige adresser ransaget.

De resterende fem personer blev efterfølgende løsladt.

Sagerne om drabsforsøg går tilbage til efteråret sidste år. Her var der en skudepisode på Torvet i Faxe, hvor der blev skudt ind i en kiosk.

Den anden sag omhandler to drabsforsøg den 16. og 18. april i år.

Først blev der skudt ind til et rockermedlem i Kirsebærplantagen og Rønnebærvej i Vordingborg. Nogle dage senere blev der skudt ud for en tatoveringsforretning i Næstved.

De sidste to drabsforsøg var for en måned siden. Først på Stationsvej i Stenlille, hvor der bliver skudt mod en mand med rocker- og banderelationer.

Den seneste sag er fra 1. juni og handler om et drabsforsøg med en kniv på Byskovvej i Slagelse. Her blev der ifølge politiet også sat ild til en bygning og udøvet vold i forbindelse med en trussels- og afpresningssag.

De anholdte har tilknytning til grupperingerne Bandidos, Asgardians 89, Brothas og Gremium.

Det vides ikke, hvor længe varetægtsfængslingerne løber. Af pressemeddelelsen fremgår det heller ikke, hvordan de involverede forholder sig til sigtelserne.

/ritzau/