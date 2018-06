Dommer fængsler kvinde i drabssag på Sydfyn

En kvinde er lørdag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Hun er sigtet for at have begået drab i Svendborg.

Fredag aften fandt Fyns Politi en livløs kvinde i en lejlighed i Svendborg.

To personer, der var til stede på adressen, blev efterfølgende anholdt. De har begge lørdag været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Her er den ene - en 32-årig kvinde - blevet varetægtsfængslet i fire uger. Hun er sigtet for drab. Den anden person er en 44-årig mand. Han blev løsladt efter grundlovsforhøret. Det har Fyns Politi oplyst til BT.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre. Dermed har offentligheden ikke mulighed for at få at vide, hvad der er blevet forklaret i retten.

Manden og kvinden er blevet afhørt af politiet i løbet af natten til lørdag, har politiet tidligere oplyst i en pressemeddelelse. Der er lørdag eftermiddag endnu ingen oplysninger om et muligt motiv til drabet.

/ritzau/