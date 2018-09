Dommer fængsler to mænd for knivstik under masseslagsmål

Et større slagsmål i Randers endte med, at en mand blev stukket med kniv. Fire mænd er nu fængslet i sagen.

To mænd på 21 og 22 år er tirsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Randers blevet varetægtsfængslet frem til 21. september.

De er sigtet for grov vold efter et knivstikkeri under et masseslagsmål 11. august.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Omkring 15 personer deltog i det voldsomme slagsmål i Storegade, hvor en 22-årig mand fra Aarhus blev stukket tre gange med en kniv.

Da han blev kørt på sygehuset efter episoden, var han i livsfare. Senere blev hans tilstand dog erklæret stabil. Den 22-årige fik en skade på den ene arm og i maveregionen.

Efter tirsdagens grundlovsforhør sidder i alt fire mænd varetægtsfængslet i sagen.

Allerede dagen efter slagsmålet og knivstikkeriet blev en 26-årig mand varetægtsfængslet. Et par uger senere - den 26. august - blev en 37-årig mand varetægtsfængslet.

De to mænd, der blev varetægtsfængslet tirsdag, nægter sig begge skyldige i sigtelsen for grov vold.

/ritzau/