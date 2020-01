Dommer fængsler mand for knivdrab på ekskone

En 40-årig mand er mistænkt for at have dræbt sin jævnaldrende ekskone i en lejlighed i Dybbøl.

En 40-årig kvinde blev tirsdag aften dræbt af knivstik i sin lejlighed i Dybbøl.

Onsdag har en dommer i Retten i Sønderborg besluttet at varetægtsfængsle kvindens 40-årige eksmand i foreløbig fire uger. Han er sigtet for at have slået kvinden ihjel.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Manden blev anholdt på gerningsstedet tirsdag.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 19.34. En ambulance blev tilkaldt, men kvindens liv stod ikke til at redde.

Tidligere fortalte politiet, at drabet var sket i Sønderborg. Men ifølge JydskeVestkysten, som var til stede i grundlovsforhøret, skete drabet rettelig i kvindens lejlighed på Mellemløkke i Dybbøl.

Her blev hun dræbt med et knivstik i halsen, skriver JydskeVestkysten.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og det er derfor uvist, hvad eksmanden har forklaret.

Det har end ikke været muligt at få oplyst, om han erkender eller nægter sig skyldig i drabet, men han kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/