Dommer fængsler mand for voldtægt af barn - har tidligere dom

Lukket grundlovsforhør i Retten i Randers om overgreb på pige under 12 år.

En mand i 30'erne er fredag blevet fængslet for et seksuelt overgreb på en pige under 12 år, oplyser Østjyllands Politi. Forbrydelsen skal være sket i nærheden af Randers.

Tilsyneladende er manden tidligere blevet dømt i en sag om overgreb på børn. I hvert fald fremgår det af den sigtelse, som en anklager fredag har fremlagt i Retten i Randers, at han skal have overtrådt et forbud mod at tage ophold på steder med unge under 18 år.

Den slags forbud gives jævnligt som en del af sanktionen i sager om overgreb på børn.

Det var torsdag, at den 37-årige mand blev anholdt. I grundlovsforhøret er han blevet sigtet for overtrædelsen af straffelovens bestemmelser om voldtægt og om blufærdighedskrænkelse, oplyser senioranklager Marianne Birck.

Retsmødet er blevet holdt bag lukkede døre. Derfor ønsker hun ikke at frigive yderligere detaljer.

Men hun oplyser, at manden har kæret dommerens kendelse til Vestre Landsret. Han nægter sig skyldig.

/ritzau/