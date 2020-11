Dommer fængsler mand for voldtægt i Holsted

28-årig mand nægter sig skyldig ved grundlovsforhør i Retten i Esbjerg.

En mand fra Billund-området er onsdag blevet varetægtsfængslet i en sag om voldtægt af en kvinde i Holsted.

Retten i Esbjerg har i et grundlovsforhør vurderet, at mistanken mod den 28-årige er begrundet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet mener, at manden om morgenen 30. oktober opsøgte kvinden og voldtog hende, og at han var i besiddelse af et haglgevær.

Imidlertid mener dommeren ikke, at der er en begrundet mistanke om våbenbesiddelsen.

Den nu fængslede overvejer, om han vil indbringe dommerens afgørelse for landsretten.

I Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker man ikke at give oplysninger om relationen mellem de to eller andre forhold i sagen. Det skyldes, at retsmødet er blevet holdt bag lukkede døre.

/ritzau/