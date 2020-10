Dommer fængsler offer for håndgranater for våbenbesiddelse

En 46-årig mand, der blev såret ved et angreb med håndgranater, havde hel- og halvautomatiske skydevåben.

En 46-årig mand, der blev såret, da der lørdag blev kastet håndgranater mod hans hus på Vestsjælland, er søndag blevet varetægtsfængslet til den 27. oktober.

Det oplyser vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden blev lettere såret, da der lørdag morgen kort før klokken seks blev kastet to håndgranater mod hans hus i Mullerup mellem Slagelse og Kalundborg. Hans samlever slap uskadt fra angrebet.

Men de blev begge selv anholdt lørdag, da politiet fandt to skarpladte hel- og halvautomatiske skydevåben i huset.

Ved et grundlovsforhør lørdag eftermiddag besluttede dommeren, at den 46-årige skulle varetægtsfængsles.

Han var dog ikke selv til stede, da han var indlagt, og derfor blev han fremstillet for en dommer søndag, så han kunne forklare sig. Her erkendte han, at våbnene var hans.

Samleveren blev løsladt af dommeren lørdag eftermiddag.

Politiet fik anmeldelsen om eksplosionen klokken 05.56. Den var så kraftig, at flere vinduer blev blæst ud, og der skete skader på murværket.

I forbindelse med angrebet leder politiet efter sølvgrå Peugeot 406, der blev set i området med to personer i.

Motivet til angrebet kendes endnu ikke, men politiet har nogle arbejdshypoteser, fortæller Lars Krogsgaard uden at ville komme nærmere ind på dem.

Det er dog nærliggende at tro, at angrebet kan være banderelateret.

For blot få uger siden vidnede den 46-årige ifølge Ekstra Bladet i en sag mod et medlem af rockergruppen Bandidos.

Den 30. september sidste år blev den 46-årige overfaldet af et tæskehold med bat og økse. Samme aften blev et medlem af Bandidos anholdt.

Da sagen i sidste måned var for Retten i Holbæk vidnede den 46-årige mod den 33-årige rocker.

Retten fandt det bevist, at Bandidosmedlemmet sammen med flere uidentificerede personer kørte til stedet, hvor overfaldet fandt sted, og at det skete på foranledning af rockeren.

Selv om det ikke er bevist, at rockeren deltog i selve overfaldet, blev han idømt tre et halvt års fængsel for grov vold.

For to år siden fandt et anden blodig begivenhed sted i det samme hus, som lørdag blev stærk beskadiget af de to håndgranater.

Ifølge Ekstra Bladet var det her, at tre mænd kort før klokken ni om morgenen den 8. juli 2018 trængte ind.

I huset gik de tre mænd målrettet efter en 29-årig mand fra Korsør, der var på besøg, og dræbte ham med flere skud.

Drabet er stadig ikke opklaret.

/ritzau/