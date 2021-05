Dommer fængsler seks mænd for smugling af knap et ton hash

En stor mængde hash blev smuglet til Sverige, mener politiet. Seks mænd er varetægtsfængslet i sagen.

Seks mænd, der onsdag blev anholdt på mistanke om at have smuglet 990 kilo hash til Sverige, er blevet varetægtsfængslet frem til 16. juni.

Det er resultatet af et grundlovsforhør i Københavns Byret, der sluttede natten til fredag. Grundlovsforhøret gik i gang torsdag formiddag.

Det fortæller Espen Godiksen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi, tidligt fredag morgen.

- De blev alle seks fremstillet for lukkede døre og med navneforbud. De er fængslet i 27 dage frem til 16. juni, siger han.

Mændene, der er i alderen fra 30 til 57 år, er sigtet for smugling og medvirken til smugling af knap et ton hash.

Det er ifølge efterforskningslederen uvist, hvordan de seks mænd stiller sig til sigtelserne.

Aktionen onsdag var ledet af Grænsecenter Øresund (GCØ) under Københavns Politi. GCØ er et samarbejde mellem dansk og svensk politi og har til formål at efterforske grænseoverskridende kriminalitet i Øresundsregionen.

Ved aktionen blev ni adresser i København og på Københavns Vestegn ransaget. Her blev der fundet en mindre mængde narkotika, ligesom at et køretøj blev beslaglagt.

Det oplyste Københavns Politi i en pressemeddelelse efterfølgende.

Aktionen skete i kølvandet på en efterforskning, som grænsecenteret har foretaget over de seneste måneder med hjælp fra blandt andet svensk politi.

/ritzau/