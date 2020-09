Dommer fængsler turist for overfald med saks i København

En mand blev lørdag stukket i ryggen i Botanisk Have i København. Den formodede gerningsmand er fængslet.

En 33-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 23 dage for et overfald begået i Botanisk Have i København.

Det oplyser den mødende anklager i Dommervagten ved Københavns Byret.

Manden er sigtet for grov vold.

Ifølge Ekstra Bladet skete overfaldet lørdag eftermiddag, hvor gerningsmanden stak en anden mand i ryggen med en saks.

Den mistænkte i sagen er en turist fra Letland. Det er uvist, hvad der lå til grund for voldsepisoden i den københavnske park.

Overfaldet blev anmeldt lørdag kort før klokken 17. Københavns Politi oplyser søndag eftermiddag til Ritzau, at ofret er uden for livsfare.

/ritzau/