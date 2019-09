Dommer fængsler ung mand i sag om voldtægt i Roskilde

En 17-årig pige har anmeldt voldtægt begået i Roskilde. En mand er blevet fængslet efter et grundlovsforhør.

En 23-årig mand er blevet varetægtsfængslet indtil 19. september - sigtet for at have begået en voldtægt på en adresse i Roskilde i weekenden.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var en 17-årig pige, der anmeldte sagen til politiet søndag morgen.

Mandag eftermiddag blev den sigtede fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Her besluttede en dommer at give politiet ti dage til at efterforske sagen om det anmeldte overgreb yderligere.

19. september skal en dommer vurdere, om der fortsat er grundlag for varetægtsfængslingen.

Den 23-årige mand kommer fra Ballerup. Han nægter sig skyldig.

