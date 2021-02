Dommer holder døre lukket i mystisk terrorsag fra Holbæk

Det er ikke muligt for offentligheden at få at vide, hvad to kvinder og fire mænd præcis er sigtet for.

Trods protester fra både forsvarere og journalister foregår et retsmøde ved Retten i Holbæk tirsdag bag lukkede døre. I retslokalet skal det besluttes, hvorvidt seks personer fortsat skal sidde varetægtsfængslet i en sag om terror.

Sagen har forbindelse til en anden sag, hvor syv personer sidder varetægtsfængslet.

Én efter én blev fem af de sigtede i sagen ført ind i retslokalet tirsdag morgen. Den sjette sigtede var forhindret i at møde op, men var repræsenteret af sin advokat.

De sigtede blev ledsaget af bevæbnede betjente hen til deres pladser. Tre af dem fik hjælp fra tolke. To af de seks sigtede er kvinder.

Tidligere har sagen mod de seks været ført for dobbeltlukkede døre. Dermed har alt om sagen været hemmeligholdt fra offentligheden. Men der blev åbnet en smule op tirsdag.

Derfor fik pressen mulighed for at høre argumenterne for, hvorvidt dørene skal være lukket, når retten tager stilling til varetægtsfængslingen.

Ifølge anklagemyndigheden er det hensynet til afhøringer, den videre efterforskning og sagens alvorlige karakter, der taler for et retsmøde for lukkede døre.

Omvendt mente samtlige af de seks sigtedes advokater, at der burde være adgang til at høre deres klienters forklaringer.

Dommeren valgte dog at følge anklagemyndighedens anmodning.

Sigtelsen mod de seks personer blev ikke læst op i retten. Det er derfor fortsat uvist, hvad de konkret er sigtet for at have gjort.

Anklager Kirsten Jensen nævnte dog, at der tale om en sigtelse efter straffelovens kapitel 13, der handler om terror.

Tidligere har PET fortalt, at sagen har relation til en sag, hvor syv personer sidder varetægtsfængslet.

Terrorsagen omfatter i alt 13 personer. De blev varetægtsfængslet i kølvandet på en aktion 6. og 7. februar, hvor politiet slog til på flere adresser i Holbæk.

Siden har politiet fortalt, at man mistænker de fængslede personer for at planlægge et eller flere terrorangreb i Danmark.

Blandt andet oplyste PET på et pressemøde, at de syv personer er sigtet for at have anskaffet våben og ingredienser til at kunne fremstille sprængstof.

/ritzau/