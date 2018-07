Dommere er inhabile i sag mod Pusher Street-anklager

Anklager beskyldes for at ville påvirke politividner. Sagen mod hende flyttes væk fra Københavns Byret.

Københavns Byret opgiver at afgøre, om en anklager skal straffes for at have forsøgt at påvirke politividner i to sager om hashsalg i Pusher Street.

I stedet har byretten besluttet at sende sagen videre til Retten på Frederiksberg.

Det skyldes, at Københavns Byret anser sig for at være inhabil, bekræfter advokat Stine Gry Johannessen. Hun er forsvarer for den tiltalte.

Inhabiliteten skyldes, at den 45-årige anklager tidligere har ført sager om Pusher Street netop i Københavns Byret.

Nu er hun altså selv tiltalt i en helt usædvanlig sag. I efteråret 2016 blev hun pludselig sat fra bestillingen, da hun i Østre Landsret førte en sag om hash i Pusher Street mod 11 tiltalte.

Det anklageskrift, der senere blev udformet med hende som hovedperson, handler om, at politividner blev instrueret om, hvad de skulle sige i retten - og om et coverup.

Hun risikerede at påvirke politividners forklaring i retten, fordi hun forinden sendte dem detaljerede spørgsmål, påstås det.

Dette betegnes som embedsmisbrug og skete i to forskellige hashsager. Dels i Pusher Street sag nummer tre og dels i sag nummer et, hævdes det.

At hun holdt sin aktivitet skjult for retten og forsvarerne, er i strid med, at en anklager skal være objektiv, hedder det i anklageskriftet.

For eksempel sendte anklageren en mail til en politikommissær om en skønnet pris for et gram hash. Den ville hun gerne have lidt ned, lod hun forstå, inden han skulle vidne.

"Så alt hvad du kan bidrage med i den retning er kærkomment", skrev anklageren efterfulgt af en smiley.

I tiltalen hævdes det også, at hun i sag nummer tre ville have tre politifolk til at lyve for dommerne om den kontakt, hun havde haft med dem. Juridisk kaldes dette forsøg på medvirken til falsk forklaring.

Desuden forsøgte hun selv at vildlede dommerne og forsvarerne, så de ikke fik korrekte oplysninger om hendes forbindelse med politividnerne, påstås det.

Anklageren nægter sig skyldig. Angiveligt vil sagen strække sig over cirka ti retsmøder. Københavns Byret havde allerede fastsat retsmøder fra 29. oktober, da retten forleden besluttede at erklære sig inhabil.

I øvrigt har miseren betydet, at hashsagen i landsretten mod de 11 har ligget stille i snart to år. Endnu har landsretten ikke truffet en beslutning om, hvad der skal ske.

/ritzau/