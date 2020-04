Domstolene genåbner 27. april efter coronanedlukning

Først vil domstolene tage hul på straffesager og civile sager, som har været sat på pause siden marts.

Landets domstole genåbner 27. april.

Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen vurderer, at op mod 75 procent af alle sager herefter kan gennemføres.

Langt de fleste retssager har været sat i bero, siden store dele af Danmark - herunder domstolene - lukkede helt eller delvist ned 13. marts.

I første omgang vil retterne have fokus på genoptagelsen af straffesager og civile sager - herunder familieretssager.

Direktør for Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz, forsikrer, at genåbningen vil ske, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Der arbejdes på højtryk for at finde løsninger, som gør, at vi kan få domstolene op at køre i højest mulig kadence, uden at det går ud over sundhedsmæssige hensyn, siger Kristian Hertz i meddelelsen.

/ritzau/