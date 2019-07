Dømte for drab på Louisa og Maren i Marokko anker

Tre mænd, der blev idømt dødsstraf for terrordrabene på en norsk og en dansk kvinde, anker deres domme.

De mænd, der er blevet dømt for at have dræbt danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko, anker deres domme.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge NTB er det uvist, om de anker skyldspørgsmålet eller alene strafudmålingen, men de tre hovedmænd har tidligere erkendt, at de stod bag drabene.

De tre - 25-årige Abdessamad El Joud, 27-årige Younes Ouziad og 33-årige Rachid Afati - blev 18. juli dømt til døden for drabene på de to skandinaviske kvinder.

/ritzau/