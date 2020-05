Don Ø er tilbage i retten: Rederi kræver millioner for kursfup

Rederiet Clipper Group mener, at Parken Sport & Entertainment skal betale erstatning på 83 millioner kroner.

Aktiekursen blev holdt på et kunstigt højt niveau, da rederiet Clipper Group i 2008 købte et stort parti aktier i Parken Sport Entertainment.

Det mener i hvert fald rederiet, som har stævnet selskabet for 83 millioner kroner. Et beløb, som Clipper Group mener at være berettiget til, fordi det har tabt millioner på Parken-aktierne.

Københavns Byret skal over en række retsmøder vurdere, om millionkravet fra rederiet har nogen gang på jord.

Onsdag har retten taget hul på sagen.

For at kunne få plads til dommere, tilhørere, parterne og deres advokater bliver retsmødet dog ikke afholdt i Københavns Byrets egne lokaler i Indre By, men i en stor retssal på Vestegnen hos Retten i Glostrup.

Dengang opkøbet af aktier fandt sted, blev Parken Sport Entertainment ledet af bestyrelsesformand og fodboldboss Flemming Østergaard - også kendt som Don Ø - og direktør Jørgen Glistrup.

Begge er mødt op i retssalen i Glostrup. Flemming Østergaard har ellers holdt sig i isolation under coronaudbruddet af hensyn til sit helbred.

I slutningen af marts fortalte han om isolationen i et interview med B.T. Flemming Østergaard har været ramt af kræft og er derfor særligt udsat og har holdt sig inden døre i sit hjem i Skodsborg nord for København.

Den aktuelle sag er en udløber af en anden og større sag mod Parken Sport Entertainment, som nåede sin slutning i 2016.

Her blev Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup i Østre Landsret idømt hver halvandet års fængsel. Parken Sport Entertainment fik en bøde på 113 millioner kroner for kursmanipulation.

Det var en skærpelse af Københavns Byrets dom.

Selskabet og de to ledende skikkelser blev dømt for at have manipuleret med Parken-aktiens kurs ved at opkøbe et stort antal egne aktier.

Rederiet Clipper Group har alene stævnet Parken Sport Entertainment - og ikke den tidligere ledelse. Men Parken-selskabet har efterfølgende valgt at stævne Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup ved en adcitation.

Ved en adcitation stævner én part i en retssag en tredjepart, som dermed bliver trukket ind i retssagen.

Flemming Østergaard sidder - med behørig afstand - ved siden af sin advokat, Sysette Vinding Kruse.

Jørgen Glistrup, der er søn af den navnkundige politiker Mogens Glistrup, er mødt op sammen med advokat Karoly Németh.

Clipper Group er repræsenteret af advokat Jacob Skude Rasmussen, som har indledt retssagen ved at forklare baggrunden for, at rederiet har stævnet Parken-selskabet for et stort millionbeløb.

/ritzau/