Medie: Stor politiaktion skyldtes trussel mod iranere

Fredag blev Danmark lammet af en stor politiaktion. Ifølge DR Nyheder frygtede PET for iraneres sikkerhed.

En stor politiaktion fredag skyldtes, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) var bekymret for en gruppe iraneres sikkerhed i Danmark.

Det erfarer DR Nyheder, der har fået det bekræftet fra flere af hinanden uafhængige kilder.

PET var ifølge DR Nyheder bekymret for sikkerheden for bestemte personer tilknyttet en politisk gruppe af eksil-iranere i Danmark, som blev offentligt kendt efter et terrorangreb mod en militærparade i den iranske by Ahvaz.

Derfor blev den historisk store politiaktion igangsat i fredags.

Den formodede trussel mod eksil-iranerne, der tilhører gruppen ASMLA, skulle være politisk motiveret.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz.

Det er ifølge DR Nyheder uvist, hvem der skulle stå bag den formodede trussel.

Gruppen af iranere har blandt andet kaldt angrebet på militærparaden i Iran, der dræbte omkring 25 personer, for "et legitimt mål".

Talsmanden for gruppen, der går under navnet Yaqoub Al Tostari, talte efter angrebet med DR Nyheder. Her afviste han, at den stod bag angrebet.

Han forklarede, at ASMLA er en undergruppe til bevægelsen Ahwaz National Resistance (ANR). Og netop ANR stod ifølge ham bag angrebet, fortalte han.

- Vi er kun den politiske del af bevægelsen Ahwaz National Resistance (ANR) og står for mediehåndtering.

- Vi ved ikke noget om detaljerne, og vi har ikke haft noget at gøre med planlægningen. Vi formidler bare, hvad der er sket, hvordan og hvorfor, sagde han til mediet.

Københavns Politi har ikke ønsket at kommentere sagen over for DR Nyheder. Det er heller ikke lykkes mediet at få en kommentar om de nye oplysninger fra ASMLA.

Store dele af Danmark blev fredag lukket ned i jagten på en sort Volvo på svenske nummerplader. Motorveje blev spærret, broer blev lukket, og det påvirkede færgetrafikken til Sverige og Tyskland.

Politiet har tidligere oplyst, at baggrunden for det høje alarmberedskab var PET's frygt for angreb mod specifikke enkeltpersoner i Danmark.

Det viste sig senere, at den sorte Volvo ikke havde noget at gøre med truslerne.

/ritzau/