Drabet i Nordskoven: Sagen kort

* Den 28-årige dansk–tanzanianske Phillip Johansen blev 23. juni fundet død ved en shelterplads i Nordskoven ved Rønne på Bornholm.

* Han var ifølge anklageskriftet blevet ramt af slag med rafter, flasker og knytnæver og af flere stik - formentlig fra en kniv.

* To brødre fra lokalområdet, der var venner med den 28-årige, er tiltalt for drabet.

* De erkender at have overfaldet kammeraten, men de nægter, at de havde til hensigt at dræbe.

* Den dræbte var opvokset på Bornholm, men siden flyttet til København.

