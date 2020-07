Drabssigtet beder om lov til at se sin kæreste i retten

En mand, der er sigtet for at drab på Bornholm, kunne ikke se sin kæreste i retten. Hun var der nemlig ikke.

I en alvorlig sag, der har været omgærdet af stor mystik og hemmeligholdelse fra anklagemyndigheden, fik offentligheden onsdag formiddag lov at se en af de brødre, som er sigtet for at have slået en 28-årig mand ihjel på Bornholm.

Manden, der er i begyndelsen af 20'erne, tonede frem på en storskærm i retslokalet, hvor en dommer skulle tage stilling til, om han fortsat skal sidde varetægtsfængslet i sagen.

Hans bukser var røde, og hans hvide t-shirt med sort print gjorde det muligt at se en stor tatovering, der begyndte over albuen og sluttede ved højre håndled.

Han sad i stilhed ved siden af sin forsvarer, advokat Asser Gregersen, der førte ordet.

- Er der en kæreste til stede i retten, som man kunne få lov at se, spurgte forsvarsadvokat Asser Gregersen.

De var igennem via såkaldt videolink fra det sted, hvor manden sidder varetægtsfængslet, og de kunne derfor ikke selv kigge sig omkring i retslokalet.

Men her måtte dommer Henriette Frölich skuffe. Kun journalister var mødt frem til retsmødet, der endte med, at manden skal sidde fængslet i endnu fire uger i den omtalte sag.

Manden er sammen med sin storebror sigtet for at have slået en 28-årig mand ihjel på en shelterplads ved Nordskoven på Bornholm i slutningen af juni.

Den 28-åriges mor er fra Tanzania, og hans far er dansk. Han døde efter at være blevet tæsket med granrafter, stukket med kniv, brændt og have fået et knæ på halsen.

Sidstnævnte vækker mindelser om et drab, der blev begået i USA i maj. Her pressede en politimand sit knæ mod en sort mands hals i over otte minutter, så han døde.

Det førte til en verdensomspændende racedebat og demonstrationer.

På sociale medier har både almindelige borgere og enkelte politikere ytret sig om, hvorvidt episoden på Bornholm skulle være racistisk motiveret, men det har anklagemyndigheden afvist gang på gang.

- Det er der ikke noget, der tyder på, har chefanklager Benthe Pedersen Lund sagt flere gange.

Også afhøringer af både de sigtede og deres venner og bekendte har ifølge forsvareren peget entydigt i retning af, at det var en personlig relation, der gik galt.

- Jeg mener, at man kan lægge til grund - både hos de pårørende, venner og løsere bekendtskaber - forklaringen om den personlige relation. Det er ikke et racistisk motiv, men derimod noget, der er mere følelsesmæssigt betonet, sagde Asser Gregersen onsdag i retten.

Her argumenterede han for, at hans klient skulle løslades fra varetægt.

- Min klient har oplagt en interesse i selvfølgelig sin frihed, men også samkvem med eksempelvis sin kæreste, sagde han.

Men han bliver ikke sat fri onsdag. Brødrene, der er sigtet for drab, har i stedet fået deres varetægtsfængsling forlænget i yderligere fire uger.

Der er en risiko for, at de vil kunne afstemme forklaringer med hinanden eller andre, hvis de er på fri fod, vurderede dommeren.

/ritzau/