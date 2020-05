Drabssigtet i Syrien står til 100.000 støttekroner fra Danmark

En syrisk mand, der har tilstået drab på hustru og barn, står til at få 100.000 kroner i hjemsendelsesstøtte.

De danske myndigheder er forpligtet til at udbetale såkaldt repatrieringsstøtte til en syrisk mand, på trods af at han sidder varetægtsfængslet i Syrien og er sigtet for drab.

Det viser et skriftligt svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Kristeligt Dagblad.

I Syrien er han anklaget for at have dræbt sin kone og parrets otteårige søn. Han har over for det kurdiske politi tilstået drabene.

Om et år – den 13. februar 2021 – står manden til at få udbetalt over 100.000 kroner af den danske stat. Også hvis han dømmes for dobbeltdrab, skriver avisen.

Repatriering er en støtteordning, hvor den danske stat giver penge til udlændinge, der vil flytte permanent tilbage til deres hjemland. Som modydelse skal personen opgive retten til at være i Danmark.

Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, hvordan mandens kone, en herboende 26-årig flygtning, den 13. februar i år forsvandt fra Fyn og ni dage senere blev dræbt i Syrien.

Samme skæbne overgik hendes otteårige søn, som hun havde med den 25 år ældre syriske mand.

Manden søgte allerede sidste år om såkaldt repatrieringsstøtte.

Ni dage før drabet fik han udbetalt den første af to rater på godt 100.000 kroner fra staten, viser dokumenter fra kommunen ifølge Kristeligt Dagblad.

Det svarer ifølge kommunen til cirka halvdelen af det samlede beløb på cirka 215.000 kroner. Pengene går blandt andet til et nyt pas, flybilletter, transportomkostninger og medicin.

I dokumenterne står ligeledes, at manden får udbetalt de sidste godt 100.000 kroner, når han har befundet sig et år i Syrien.

Udlændinge- og Integrationsministeriet bekræfter, at man intet kan stille op:

- Repatrieringsloven giver således ikke mulighed for at standse udbetaling af anden rate af repatrieringsstøtten i tilfælde, hvor der begås kriminalitet i hjemlandet efter repatriering, skriver ministeriet ifølge Kristeligt Dagblad.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger til avisen, at det er helt "uholdbart", og derfor vil han have reglerne gransket og ændret.

Loven giver som udgangspunkt kun mulighed for at tilbageholde eller kræve penge tilbage, hvis den repatrierede flygtning inden for et år fortryder hjemrejsen og beslutter sig for at bosætte sig igen i Danmark.

Den syriske mand kan dermed vende tilbage til Danmark og få sin opholdstilladelse på ny, hvis han løslades i Syrien, skriver avisen.

Repatrieringsordningen er administreret af Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med kommunerne og udlændingemyndighederne.

Dansk Flygtningehjælps asylchef, Eva Singer, betegner sagen som "meget usædvanlig" og advarer mod hovedkulds at ændre ordningen.

