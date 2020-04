Drabstiltalt søn får tidsubestemt anbringelsesdom

En 16-årig dreng er dømt skyldig i drabet på sin mor. Han skal anbringes på psykiatrisk afdeling.

En 16-årig dreng er blevet idømt tidsubestemt anbringelse på en psykiatrisk afdeling ved Retten i Roskilde for sidste sommer at have slået sin mor ihjel med knivstik i deres fælles hjem på Midtsjælland.

Anklager Magnus Mølholm havde tidligere ved dagens retsmøde argumenteret for, at den 16-årige netop skulle have en tidsubestemt anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling.

Anklageren pegede blandt andet på, at sønnen havde stukket sin mor med en køkkenkniv med det formål, at hun skulle dø, hvilket drengen også selv har fortalt ved et tidligere grundlovsforhør.

Han omtalte også gerningsvåbnet som værende skærpende.

- Det var en stor, skarp, spids køkkenkniv med en bladlængde på 17 centimeter, som kunne gøre stor skade, sagde han.

Magnus Mølholm ville således have drengen erklæret skyldig for forsætligt drab på moren.

- Hvis formålet var at skade hende, havde han stoppet det (knivstikkene, red.), efter at hun prøvede at flygte, sagde han.

