Drabstiltalt ville rede trådene ud med læge

Charlotte Asperud blev fundet hårdt kvæstet i sit sommerhus. Den drabstiltalte ville bare snakke, hævder han.

- Jeg ville bare tale med hende.

Sådan siger en 56-årig mand i Retten i Helsingør om den nat i april 2019, da han brød ind i den 58-årige læge Charlotte Asperuds sommerhus og bankede hende så voldsomt, at hun døde af det.

Manden er tiltalt for drab, som han nægter sig skyldig i. Han erkender dog, at han har begået vold med døden til følge.

Manden kendte Charlotte Asperud i forvejen.

Hun var en af de læger, der i februar 2014 modtog ham på skadestuen efter et trafikuheld, som manden selv mente, han var sluppet uskadt fra.

Under modtagelsen var manden aggressiv, udadreagerende og øjensynligt meget frustreret over, at han ikke bare kunne udskrives.

Charlotte Asperud vurderede, at han skulle indlægges på en psykiatrisk afdeling.

Manden klagede efterfølgende over beslutningen, men klagen blev afvist.

- Jeg var skuffet over, at de kom så forudindtagede og ikke ville lytte til mig, siger manden om mødet.

Og det var det uforløste nag, der fem år senere drev manden til at troppe op ved Charlotte Asperuds sommerhus i Tisvildeleje midt om natten med en skruetrækker og et koben.

- Jeg ville gerne snakke med hende. Jeg var ikke opmærksom på, hvad klokken var, siger han i sin forklaring i retten.

Specialanklager Bente Schnack spørger, om han havde fortalt Charlotte Asperud, at han kom. Det havde han ikke.

Efter at have parkeret bilen cirka fem minutters gang derfra, gik han mod sommerhuset på Askevej. Han sneg sig om bag huset, hvor han med værktøjet fik brudt døren op.

Da han kom ind, hørte han Charlotte Asperud i værelset ved siden af og sparkede døren op.

Her kom de to i klammeri. Charlotte Asperud var bange, fortæller den tiltalte.

En del af episoden blev optaget på lyd på en telefonsvarer, fordi Charlotte Asperud kort tid forinden havde forsøgt at ringe til sin datter, da hun blev opmærksom på, at nogen var brudt ind i hendes hjem.

- Læg dig ned, kan man høre den tiltalte råbe ad Charlotte Asperud gentagne gange.

Ifølge den tiltalte kom de herefter op at slås på gulvet.

Charlotte Asperud havde taget fat i ham bagfra, og han slog baglæns ud i luften med kobenet og ramte hende flere gange, lyder forklaringen.

Da han slap fri, siger han, løb han ud til bilen og kørte hjem.

Ifølge anklageskriftet blev Charlotte Asperud overfaldet og slået 19-20 gange i hovedet med en stump genstand som et koben eller lignende.

Politiet fandt et brev i mandens hjem, som han havde skrevet, men aldrig sendt. I brevet, der var adresseret til en ven, bad han om hjælp til at starte et nyt liv.

- Jeg har mistet alt, stod der.

Charlotte Asperud blev senere fundet i en blodpøl i soveværelset. Hun døde af kvæstelserne den følgende aften.

Sagen forventes afsluttet 23. februar.

/ritzau/