Drabstiltalte i Yasar-sag var venner fra barndommen

En rocker og en flyttemand er anklaget i drabssag. De er barndomsvenner, men nægter sig skyldige.

To unge mænd i midten af 20'erne er tiltalt for at have dræbt den tidligere bandefigur og radiovært Nedim Yasar. De to, som nægter sig skyldige, har været nære venner siden barndommen.

Det fortæller de begge mandag i Retten på Frederiksberg, hvor sagen om drabet på Yasar netop er blevet indledt. Yasar blev skudt med flere skud i hovedet, mens han sad i sin bil på Hejrevej i København NV.

- Jeg føler, vi har kendt hinanden altid. Der var en periode, da jeg startede i Satudarah, hvor vi ikke havde så meget kontakt. Det brød han sig ikke om, fortæller den yngste af de to tiltalte.

Han sidder uroligt i vidneskranken. Under bordpladen tikker hans ben som trommestikker. Det kan hverken dommere eller nævninger se. Men fra tilhørerpladserne er det tydeligt, hvordan hans Nike Air-sko er i konstant bevægelse.

Det var i 2014 - eller deromkring - at han, den yngste, blev en del af miljøet omkring rockergruppen Satudarah. Han blev fuldgyldigt medlem lige omkring det tidspunkt, hvor Nedim Yasar blev dræbt, den 19. november 2018.

- Det er lige som, hvad alle andre laver i deres fritid. Det er en motorcykelklub. Nogle går til billard. Nogen går til boksning. Jeg går i motorcykelklub, fortæller den 25-årige mand under afhøringen.

På vej væk fra vidneskranken laver han et kækt blink mod tilhørerrækkerne. Her sidder flere af hans bekendte. En af dem er medlem Satudarah og har selv været sigtet i drabssagen. Men anklagemyndigheden har ladet sagen mod ham falde.

Den ældste af mændene har imidlertid intet med Satudarah at gøre, siger han. Det er hans advokat, Karin Dawson Svenningsen, der spørger ham om det. Han arbejder som flyttemand.

Faktisk er hans barndomskammerat den eneste, han kender, som er med i gruppen. Så vidt han ved, lyder forklaringen.

På dagen forud for drabet var de to og en tredje mand på shawarma-bar sammen. De kørte også omkring, og ham, som ikke er rocker, var da også til stede i området, hvor drabet skete.

En række vidner skal afhøres i sagen, og anklager Jens Povlsen skal fremlægge forskellige former for bevismateriale, inden der falder dom den 25. februar.

Men allerede nu ved vi, at der hverken er fundet noget gerningsvåben eller noget andet, som direkte kan knytte de to til selve drabet. Spørgsmålet er, om Jens Povlsen kan samle så mange brikker i et puslespil af indicier, så dommer og nævninger føler sig overbevist om de tiltaltes skyld.

