Dræbt ansat på bosted blev ramt af flere knivstik

En 19-årig mand fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 13 sigtet for at have dræbt en 29-årig mand.

En ansat på bostedet Ørbækskilde nær Fårevejle blev stukket flere gange med kniv onsdag eftermiddag.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Den 29-årige mand blev ifølge politiet knivdræbt af en 19-årig beboer på det private bo-, behandlings- og udviklingstilbud.

Hvor mange gange han præcist blev ramt, er endnu ikke klarlagt, men politiet oplyser efter et ligsyn torsdag, at der er tale om "flere stik".

Beboeren skal efter planen for en dommer ved Retten i Holbæk torsdag klokken 13. Her vil en anklager begære den 19-årige varetægtsfængslet i sagen.

Anklageren vil have dørene til retssalen lukket, så offentligheden kun kan høre, hvad beboeren er sigtet for. Hvis dommeren lukker dørene, får offentligheden ikke her kendskab til, hvad politiet mener at have af beviser mod den 19-årige.

Det vil i så fald også blive holdt skjult, hvad han i givet fald selv forklarer i retssalen om sagen.

Det fremgår ikke, hvordan den 19-årige forholder sig til anklagerne mod ham.

/ritzau/