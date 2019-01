Dramaet om den omstridte PET-bog

* Den 6. oktober 2016 fik Politiets Efterretningstjeneste (PET) nedlagt et midlertidigt forbud mod bogen "Syv år for PET".

* Forbuddet blev to dage efter udvidet, så det også gjaldt offentliggørelse af materiale fra bogen.

* Forbuddet var begrundet i en frygt for, at bogen kunne være til skade for statens sikkerhed.

* Søndag den 9. oktober 2016 bragte dagbladet Politiken hele bogens indhold som et særtillæg.

* PET anlægger derfor en privat straffesag. JP/Politikens Hus afkræves en bøde på 15 millioner kroner, og chefredaktør Christian Jensen bør idømmes fængsel i fire måneder, lyder oplægget fra PET. Det er den dom, som nu er afsagt.

* Tirsdag den 12. oktober 2016 meldte PET Jakob Scharf, forlaget og forfatteren til politiet.

* Den 12. marts 2018 rejste anklagemyndigheden tiltale mod Jakob Scharf. Der er krav om fængselsstraf. Sagen afgøres 25. januar.

* I løbet af august 2018 kom det frem, at også bogens forfatter, Morten Skjoldager, flere chefredaktører og mindst én boghandler, der forhandlede bogen, er sigtet.

/ritzau/