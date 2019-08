Dreng er mistænkt for voldtægt af ældre mand

Klokken 11.30 bliver en teeager fremstillet i et grundlovsforhør i Sønderborg. Han er sigtet for voldtægt.

En 17-årig dreng bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør for at have voldtaget en ældre mand i Sønderborg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Ved grundlovsforhøret, der begynder klokken 11.30 ved Retten i Sønderborg, vil en anklager bede om, at dørene lukkes.

Hvis det sker, betyder det, at offentligheden ikke får lov til at høre, hvad den sigtede eventuelt måtte forklare.

Det er uvist, hvordan drengen forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/