Dreng får alvorlig øjenskade efter fund af fyrværkeri

Tre drenge fandt fyrværkeri på skole i Odense, som gik af, da de havde samlet det op.

En dreng i 11-12-årsalderen har torsdag fået en alvorlig øjenskade, efter at han og to kammerater fandt ueksploderet fyrværkeri på Korup Skole i Odense, oplyser Fyns Politi.

Ulykken skete klokken 12.26, da drengene fandt, hvad der ifølge politiet formentlig var toppen af en kugleraket.

De to andre drenge kom kun lettere til skade, oplyser politiet.

Fejringen af det nye årti har ellers budt på væsentligt færre øjenskader end de seneste nytårsaftener. Nytårsdag oplyste Rigshospitalets øjenklinik i Glostrup, at der på landsplan var behandlet ni personer for øjenskader.

I de foregående år har antallet været henholdsvis 22 ved nytåret til 2019 og 28 året før.

Kun to af de ni øjenskader er blevet karakteriseret som alvorlige, hvilket vil sige, at de truer med at beskadige den tilskadekomnes syn.

/ritzau/