Dreng på 16 år fængsles i to uger efter knivstik

Mandag aften blev en 17-årig stukket med en kniv af en 16-årig i Korsør. Den 16-årige nægter sig skyldig.

En 16-årig dreng fængsles i 14 dage for grov vold efter at være blevet sigtet for at ville en slå en jævnaldrende ihjel under et slagsmål i Korsør sent mandag aften.

Det oplyser anklager ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Julie Solhøj til Sjællandske, efter at den 16-årige dreng tirsdag har været i grundlovsforhør.

Da grundlovsforhøret er foregået bag lukkede døre, har anklageren ikke mange andre oplysninger, skriver Sjællandske.

Hun fortæller dog, at den 16-årige nægter sig skyldig.

Ifølge politiet fandt volden sted på en multibane ved Motalavej, og politiet fik meldinger om sagen lidt før klokken 23 mandag.

Det viste sig, at en 17-årig ung mand var blevet ramt af knivstik i brystet. På grund af knivstikket har den 17-årige efterfølgende været indlagt på hospitalet.

Oprindeligt anholdt politiet fire personer, men tre blev løsladt. Tilbage er den 16-årige, som altså nu bliver fængslet i 14 dage.

Ifølge politiet er de implicerede fra lokalområdet.

/ritzau/