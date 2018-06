Dreng på 16 år er anholdt for knivstikkeri på Bakken

Dommer i Lyngby skal afgøre, om der er beviser mod dreng i sagen om et overfald 14. maj.

En måneds tid efter et farligt knivoverfald på 14-årig på Dyrehavsbakken i Klampenborg har politiet foretaget den første anholdelse.

En dreng på 16 år fra København sigtes for forsøg på manddrab, oplyser Nordsjællands Politi.

Han blev anholdt tirsdag formiddag, og onsdag skal en dommer i Retten i Lyngby vurdere politiets materiale mod den anholdte. En anklager vil kræve drengen varetægtsfængslet.

Overfaldet skete 14. maj kort før klokken 22, da uoverensstemmelser mellem to grupper udviklede sig i området nær radiobilerne.

Senere stødte grupperne sammen på en stiområde uden for Bakken. Her blev den 14-årige dreng stukket i brystregionen og i den ene balle.

Flere gange har politiet appelleret til offentligheden om hjælp til at opklare sagen. I et forsøg på at få henvendelser har man også bragt fotos af ti unge mænd eller drenge.

