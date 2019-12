To drenge anholdt på en ellers rolig aften på Nørrebro

Rundt om i København bruger grupper stadig fyrværkeri mod hinanden, men det er meget fredeligere end torsdag.

Efter en voldsom torsdag aften, hvor grupper af børn og unge affyrede fyrværkeri mod hinanden, busser, taxaer og andre forbipasserende, melder politiet om en rolig fredag aften på Nørrebro i København.

Københavns Politi er talstærkt til stede i bydelen efter uroen torsdag aften.

- Der er også i aften unge mennesker, der jager hinanden og affyrer fyrværkeri mod hinanden over stort set hele byen. Der er også nogle ganske få anmeldelser om, at der er skudt mod sagesløse, siger vagtchef Leif Hansen ved 21.30-tiden.

- Men der er ikke tale om det massive og vedvarende skyderi, som vi så torsdag aften, tilføjer han.

To 15-årige drenge er blevet anholdt, fordi de skød fyrværkeri mod andre. De er sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 252, der handler om at volde nærliggende fare for andres liv eller førlighed.

Sigtelsen er helt i tråd med det, som chefpolitiinspektør i Københavns Politi Jørgen Bergen Skov meldte ud tidligere fredag.

I en pressemeddelelse fortalte han, at det kan give op til otte års fængsel, hvis man affyrer fyrværkeri mod andre personer. Desuden risikerer hele familien at blive sat ud af sit hjem, hvis man bor i en lejebolig.

Det er fredag aften endnu ikke afgjort, om de to anholdte drenge skal fremstilles i grundlovsforhør.

/ritzau/