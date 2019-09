Dronekøb og fund af usb indledte terrorsag

* En taxichauffør blev i september 2017 anholdt og sigtet i sagen. Ifølge anklagemyndigheden rejste han seks dage før til Tyrkiet med seks termiske kameraer. Også i januar 2017 tog han til Tyrkiet med komponenter til droner.

* De to andre mænd blev anholdt et år senere - i september 2018. Den ene arbejdede i en cykelbutik, mens den anden var underviser på en erhvervsskole.

* Cykelhandleren og underviseren er tiltalt for at have medvirket til et dødeligt angreb foretaget af Islamisk Stat på basen "Ain Issa" i Syrien i august 2014. De påstås at have indkøbt nogle Go Pro-kameraer, som Islamisk Stat brugte til rekognoscering.

* De tre tiltalte købte hobbyfly og udstyr for over en halv million kroner i perioden 2013 til 2017.

* Bagmanden er ifølge anklageskriftet Basil Hassan, som i forvejen er internationalt efterlyst for et drabsforsøg på Lars Hedegaard i februar 2013.

* Flere vidner, heriblandt et postbud og en professor, skal afgive forklaring i retten ved de kommende retsmøder.

* Dommen forventes at falde i november.

Kilder: Anklageskriftet fra anklagemyndigheden, DR og Ritzau.

/ritzau/