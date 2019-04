Druknet mand og båd kan hænge sammen med forsvindingssag

En far og to børn har været savnet siden søndag morgen, hvor de sejlede fra Frederiksværk.

En båd er fundet ud for Lynæs Havn mandag, og en mand er fundet druknet tæt på.

Det oplyser Nordsjællands Politi, der ikke kan afvise, at det hænger sammen med efterlysningen af en båd, der sejlede ud fra Frederiksværk søndag morgen. Det oplyser politiet på Twitter.

En far og to børn har været savnet i godt et døgn. Børnene er 11 år og 13 år.

Siden søndag har politiet ledt efter de tre personer med både, helikoptere og dykkere i Roskilde Fjord.

Den druknede mand blev fundet mandag formiddag i strandkanten mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig. Mere præcist blev han fundet ved Nakke, der ligger ud til Isefjorden.

Der er også blevet søgt efter de savnede i løbet af mandag.

Faren og de to børn sejlede "ud på en hyggetur" søndag morgen omkring klokken 08.20.

Siden er der ingen, som har hørt fra dem. Politiet er ikke bekendt med, hvilken rute de skulle ud på, hvorfor man både leder syd og nord for Frederiksværk.

/ritzau/