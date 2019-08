Druknet tysk sejler er fundet på Langeland

Familien i Tyskland er blevet underrettet om drukneulykke ved Langeland, siger Fyns Politi.

Liget af en savnet tysk sejler blev tirsdag fundet på en strand på Langeland, oplyser politiet. Han var i weekenden genstand for en større redningsaktion.

Mandens familie er blevet underrettet, fortæller Fyns Politis vagtchef.

Det var lørdag formiddag, at et sejlskib med knækket mast drev i land nord for Bagenkop, men den 69-årige sejler var ikke om bord.

Både fly, helikoptere og skibe blev sat ind i det efterfølgende forsøg på at finde den savnede i et større område. Såvel tyske som danske myndigheder deltog.

Sejlskibet forlod Marstal på Ærø, og den 69-åriges hensigt var at sejle til Tyskland. Men tidligt lørdag morgen ringede han til sin hustru og meldte om problemer, har Forsvarets Operationscenter tidligere oplyst.

/ritzau/