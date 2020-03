Dykkere hjælper politiet i drabssag fra Fredericia

Politiet efterlyser fortsat vidner i forbindelse med drabet på en 24-årig mand.

Dykkere fra Søværnet er tirsdag blevet tilkaldt af politiet til at gennemsøge voldgraven i Fredericia.

De leder efter genstande, som kan have betydning i forbindelse med drabet på en ung mand 24. februar, oplyser Sydøstjyllands Politi. Hvad dykkerne mere præcist leder efter, ønsker politiet ikke at røbe.

Tre mænd er fængslet i sagen.

Den ene, der er 27 år, flygtede på en sort scooter efter at have dræbt den 24-årige i Korskærparken med skud, mener politiet. Han blev anholdt i Ikast-området.

Hvad de to andre fængslede sigtes for at have gjort, er indtil videre ikke kendt af offentligheden. Det skyldes, at et retsmøde med disse to blev holdt bag såkaldt dobbeltlukkede døre.

Mandag takkede politiet i en pressemeddelelse for de tip og oplysninger, som borgere er kommet med.

- De har været en stor hjælp til, at vi har kunnet anholde og få fængslet mistænkte i sagen inden for få dage, hed det.

Tirsdag gentages en appel til eventuelle vidner om at henvende sig, hvis de har oplysninger.

Efterforskerne vil specielt gerne i kontakt med personer, som mandag 24. februar opholdt sig ved eller mellem Ungdommens Hus på Norgesgade og DSB Mindelunden ved Holtens Bastion sydvest for Sjællandsgade. Tidsrummet fra klokken otte til 15 er særlig interessant.

Hvis man har set personer med en "påfaldende eller mistænkelig adfærd", vil politiet gerne høre om det, fremgår det af en pressemeddelelse.

Det gælder for eksempel en mand på en sort scooter, eller en mørkklædt mand på en cykel, eller en mand, der klædte om.

Motivet til drabet kan muligvis søges i, at offeret var en del af en gruppe unge, der var i konflikt med andre personer, har politiet tidligere udtalt.

/ritzau/