Dykkere ledte i fire dage efter spor i drabssag

Eftersøgning i og ved voldgrav i Fredericia har ikke givet noget i efterforskning af drab på ung mand

Fire dages arbejde med at lede efter effekter i voldgraven i Fredericia efter drabet på en 24-årig mand har ikke givet resultat.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse mandag.

Fra tirsdag til fredag i sidste uge var dykkere fra Søværnet beskæftiget med at søge efter genstande i og ved voldgraven ud for Vester Voldgade. Men de fandt ikke noget, der har værdi for efterforskningen.

Hvad Sydøstjyllands Politis efterforskere præcist forsøger at finde, er ikke blevet oplyst.

Indsatsen er sket i forbindelse med sagen om drabet på en 24-årig mand. Han blev skudt i Korskærparken om eftermiddagen 24. februar.

Tre personer sidder varetægtsfængslet i sagen. Heriblandt en 27-årig mand, der sigtes for at være identisk med gerningsmand, der flygtede på en sort scooter. Hvad de to øvrige sigtes for at have gjort, er indtil videre hemmeligt.

Politiet har flere gange appelleret til eventuelle vidner om at henvende sig med oplysninger.

/ritzau/