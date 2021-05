To dykkere reddet efter syv timer i vandet ved Skagen

Helikopter fandt to nødstedte dykkere 5,3 kilometer fra kysten. Deres båd havde revet sig løs fra bøje.

Efter at have tilbragt mere end syv timer i vandet blev to dykkere reddet natten til lørdag ved Skagen.

Det oplyser Forsvaret på Twitter. En helikopter og fem skibe deltog i redningsaktionen. De to dykkere er i god behold.

Det var fredag ved 17-tiden, at mændene var taget ud for at dykke ved et skibsvrag, oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi.

Da en pårørende ved 23-tiden - og altså efter fem timers forløb - ikke havde hørt noget fra dykkerne, blev hun nervøs og slog alarm.

Politiet kørte ud og konstaterede, at der på stranden ved Kandestederne stod en bil og en tom bådtrailer.

I den efterfølgende store aktion var det helikopteren, som lokaliserede de to dykkere 5,3 kilometer fra kysten.

Klokken 01.31 fik helikopteren spottet de to mænd i havoverfladen, hvorefter en redningsbåd fik dem samlet op.

Det viste sig, at dykkernes båd havde revet sig løs fra en bøje, og derfor kunne de ikke komme i land eller tilkalde hjælp.

- De er i live og ved godt mod, men godt afkølede efter syv timer i vandet, siger politiets vagtchef Poul Fastergaard ifølge dr.dk.

Mændene behøvede ikke umiddelbart at komme til tjek på sygehuset.

/ritzau/