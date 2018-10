Dyrenes Beskyttelse: Minimal kontrol gør vanrøgt muligt

Sager om vanrøgt af dyr vokser sig store - blandt andet på grund af manglende kontrol, mener organisation.

Dyrenes Beskyttelse er umiddelbart "meget tilfredse" med den dom, som Retten i Randers fredag har afsagt i en sag om vanrøgt af hunde.

Her er en 71-årig kvinde blevet idømt et års betinget fængsel. Samtidig er hun blevet frakendt retten til at have med dyr at gøre i ti år.

- Det er en hård dom i forhold til tidligere domme i den slags sager, siger dyreværnschef og dyrlæge Yvonne Johansen fra Dyrenes Beskyttelse.

Den dømte kvinde var tiltalt for vanrøgt af 61 hunde. 16 af hundene blev fundet døde ved hendes landejendom i Gjerlev ved Randers. En efterfølgende obduktion har vist, at dyrene blev aflivet ved skud og slag mod hovederne.

Det var groft uforsvarligt og havde karakter af mishandling, har Det Veterinære Sundhedsråd slået fast i forbindelse med sagen.

Hos Dyrenes Beskyttelse peger man på, at der er for ringe kontrol med private hundeopdrættere. Det er ifølge organisationen en af årsagerne til, at der opstår omfattende sager om vanrøgt af dyr.

- De her mennesker formår at gå under radaren. De bliver ikke registreret efter den gældende lovgivning som erhvervsmæssige hundeopdræt.

- Der bliver ikke ført tilsyn af, hvor mange hvalpe der bliver solgt og går ind og ud af de forskellige adresser og hos de forskellige sælgere.

- Det er ikke altid, at hvalpekøbere er opmærksomme på de her problematikker og har sat sig ordentligt ind i, hvor det er hensigtsmæssigt at købe en hvalp, siger Yvonne Johansen.

I forbindelse med sagen fra Randers fandt Det Veterinære Sundhedsråd, at hundeholdet hos den 71-årige kvinde generelt var uacceptabelt.

Dyrene havde ikke adgang til tilstrækkeligt vand og foder og blev ikke motioneret, har rådet konstateret.

/ritzau/