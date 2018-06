Efter byge af skyderier: Gerningsmænd på fri fod

Københavns Politi fik lørdag to anmeldelser om skud. Også Københavns Vestegns Politi rykkede ud.

Politiet har svært ved at få enderne til at mødes i den tidlige del af efterforskningen af to skyderier i Husum ved København.

Men det tyder ikke umiddelbart på, at hændelserne har relation til de skyderier, som præger den københavnske Vestegn for tiden.

Det oplyser central efterforskningsleder René Jensen fra Københavns Politi.

- Vi har ikke indikationer på, at der skulle være en forbindelse, siger han.

Københavns Politi fik lørdag aften ved 21-tiden meldingerne om skyderier ved Nørre Gymnasium og den næste ved Storegårdsvej, der ligger nær Husum Torv.

Men René Jensen fortæller, at man kun har kunnet konstatere, at der har været skudt ved Storegårdsvej.

Tidligere lørdag gik det noget mere voldsomt for sig i Rødovre, som hører under Københavns Vestegns Politi.

Klokken 15.10 steg en mørkklædt mand ud fra en Audi A6 stationcar og affyrede hele 11 skud ved en legeplads i et boligområde.

Ingen blev ramt af skuddene. Cirka en halv time senere blev en bil fundet nedbrændt tæt på Husum S-togsstation. Politiet mener, at der er tale om den samme bil.

Vagtchef Brian Munck fra Københavns Vestegns Politi oplyser søndag morgen, at der fortsat ikke er noget nyt.

Gerningsmanden er dermed stadig på fri fod.

/ritzau/