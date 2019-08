Efter fem måneder leverer tolkefirma fortsat ikke varen

Justitsminister kalder situationen omkring EasyTranslates leverancer af tolke for "utilfredsstillende".

Det er knap fem måneder siden, at firmaet EasyTranslate overtog opgaven med at tolke under Justitsministeriet og Udlændinge- og integrationsministeriet.

Men selv om der er gået flere måneder, er det fortsat ikke muligt for tolkefirmet at leve op til de krav, som Rigspolitiet har stillet.

Det er meningen, at selskabet skal stille med tolke til mindst 98 procent af opgaverne, men fra 1. juni til 12. august er det ikke lykkedes.

Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet. Her fremgår det, at leverancegraden har været mellem 95 og 96,8 procent i perioden.

Det er Justitsminister Nick Hækkerup (S), der henviser til tallene i et skriftligt svar til Folketingets Retsudvalg, der blev sendt torsdag.

Ministeren påpeger, at kvalificeret tolkning er en forudsætning for retssikkerheden i sager med ikke-dansktalende borgere.

- Det er en forudsætning for tilliden til, at myndighederne på rets- og udlændingeområdet kan løse deres opgaver forsvarligt.

- Derfor ser jeg med meget stor alvor på problemerne med tolkning på rets- og udlændingeområdet. Vi står i en utilfredsstillende situation, skriver ministeren.

Justitsministeren skriver i brevet, at Rigspolitiet er i gang med et grundigt tilsyn med leverandøren af tolkeydelserne.

/ritzau/