Efter lang pause begynder sidste del af Britta-sagen

Anklagere og forsvarer skal mandag argumentere for, hvordan byretten skal vurdere sagen mod Britta Nielsen.

Mere end to måneder efter seneste retsmøde i sagen mod Britta Nielsen tager Københavns Byret mandag hul på den sidste del af retssagen om millionsvindel i Socialstyrelsen.

Mandag er der procedure i sagen, hvor anklagerne, Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen, samt forsvarer Nima Nabipour argumentere for, hvordan de mener, at retten skal se på sagen.

Britta Nielsen står i sagen anklaget for at have svindlet for cirka 117 millioner kroner fra de offentlige kasser, mens hun arbejdede i Socialstyrelsen.

Hun har erkendt, at hun overførte pengene til sig selv. Men hun husker ikke de præcise beløb eller de forskellige datoer for overførslerne, og derfor er der kun tale om en delvis erkendelse.

Anklagemyndigheden har rejst anklagen for særlig groft bedrageri efter paragraf 88, som kan hæve straffen i særligt grove sager. I sagen mod Britta Nielsen betyder det, at strafferammen kan stige fra 8 år til 12 års fængsel.

Forsvarsadvokat Nima Nabipour protesterer dog imod, at paragraffen bruges.

Striden om paragraffen bunder i den frivillige udleveringsaftale, som blev indgået, da Britta Nielsen blev udleveret til Danmark efter sin anholdelse i Sydafrika i efteråret 2018.

Det underliggende spørgsmål er, hvorvidt Nima Nabipour kunne have forhindret, at paragraffen blev brugt, hvis der var blevet indgået en formel udleveringsaftale i stedet for den frivillige aftale.

I aftalen frasagde Britta Nielsen sig nemlig den rettighed, som i en vanlig udleveringssag sikrer, at der kun må retsforfølges for det, der er baggrund for udleveringen.

Og paragraf 88 blev først føjet til anklagen imod hende, da hun var kommet til Danmark.

Egentlig skulle sagen være afsluttet i november. Men tidsplanen skred på grund af Britta Nielsens sygdom og lange juridiske diskussioner.

Efter planen skal dommen afsiges 18. februar.

Britta Nielsens tre børn og svigersøn er fortsat sigtet for groft hæleri.

