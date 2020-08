Efter masseslagsmål og ballade griber politiet ind i Korsør

Beboerformand i Korsør mener, at cirka 70 personer er involveret i en konflikt, der giver uro og ballade.

Politiet forsøger at dæmpe konflikten mellem to familiegrupper på Motalavej i Korsør efter et masseslagsmål forleden aften.

Fra onsdag aften og to uger frem er der en såkaldt visitationszone i det uroplagede kvarter. Det indebærer, at politiet kan visitere personer uden at have en konkret mistanke.

Det nye indgreb offentliggøres i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Heri siger politidirektør Lene Frank, at det er "helt uacceptabelt, at vi gentagne gange oplever uroligheder, overfald og slagsmål".

Natten til tirsdag var omkring 40 personer involveret i et stort slagsmål ved Motalavej. Politiet rykkede ud og brugte tåregas.

Til Ekstra Bladet onsdag siger politiinspektør Tom Trude, at de interne konflikter udspringer af familierelationer. To familier "har det lidt svært med hinanden".

Tidligere har der været et alvorligt knivstikkeri i området, ligesom der har været flere tilfælde af uro.

Formanden for Korsør Boligforening, Ebbe Ahlgren, siger til Ekstra Bladet, at han er så frustreret over situationen, at han vil henvende sig til justitsministeren og boligministeren.

- Konflikten vil aldrig stoppe. Det kan vi jo se. Der er tale om i alt 70 mennesker fordelt i 8-10 opgange. 90 procent af beboerne på Motalavej ser gerne, at de bliver smidt ud, siger formanden.

Politidirektør Lene Frank slår fast, at massiv politiindsats ikke alene kan sikre ro og tryghed.

Hvis beboerne i området bistår politiet med oplysninger om hændelser, kan gerningsmændene blive dømt - hvilket derefter kan føre til, at ballademagerne bliver udsat af deres lejemål, lyder det fra politidirektøren.

