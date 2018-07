Efter voldtægt af pige på ni år søger politiet grå personbil

Grå Peugeot er interessant for efterforskningen af en sag om voldtægt på Mors.

I en sag om voldtægt af en pige på ni år forsøger politiet at få forbindelse med vidner, der har set en grå Peugeot.

Forbrydelsen skete 13. juni. Pigen blev lokket ind i en mands bil i Vinderup nord for Holstebro, og ifølge politiets sigtelse kørte manden rundt med barnet i godt to timer.

Den mistænkte i sagen er en 34-årig mand, der blev anholdt fredag 22. juni, og som dagen efter blev varetægtsfængslet.

Mandag går Midt- og Vestjyllands Politi ud til offentligheden i et forsøg på at komme videre i efterforskningen.

Efterlysningen drejer sig om personer, der har set en grå Peugeot 207 onsdag 13. juni mellem klokken 18 og 20.30. Men politiet leder også efter selve bilen.

Såfremt nogen har oplysninger i sagen, skal de ringe på 114, fremgår det af en pressemeddelelse.

Den mistænkte mand i sagen nægter sig skyldig, er det tidligere kommet frem.

Han sigtes dels for voldtægt og dels for at have berøvet pigen friheden. Imidlertid besluttede en dommer i Herning at varetægtsfængsle ham i fire uger.

/ritzau/