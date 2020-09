Efterforskernes kreative operationsnavne

* Operation Goldfinger:

Politiet mistænker et organiseret, kriminelt netværk med rødder i Albanien for at bringe 1650 heroin og kokain ind i Danmark.

* Operation Greed

17 mænd sidder anklaget for hvidvask af 530 millioner kroner og for at snyde statskassen for 297 millioner kroner i skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag

* Operation Hvepsebo

Politiet mener, at op mod 300 rumænere er blevet lokket til Danmark med en lysere fremtid i sigte. Bagmænd tog rumænernes nye danske identitetspapirer fra dem og brugte dem til at svindle for 35-40 millioner kroner.

* Operation Dialer

Ved at udgive sig for at ringe fra banken eller teleselskabet lykkedes det en gruppe svindlere at franarre knap 11 millioner kroner fra deres ofre, som hovedsageligt var ældre mennesker.

* Operation Venti

Politiet efterforskede leveringen af droner til Islamisk Stat. Det var den ingeniøruddannede Bassil Hassan, der blev anset for at være hovedmand i terrororganisationens droneenhed.

* Operation Tahcpans

I denne sag frygtes flere hundrede børn at have været udsat for seksuelle overgreb og såkaldt grooming begået af en 33-årig mand. Det skulle være sket gennem det sociale medie Snapchat, som er operationens navn stavet bagfra.

* Operation Pikachu Curtain

Dansk mand blev idømt forvaring for seksuelle overgreb mod børn i Indien og Sri Lanka. Sagen startede med, at canadisk politi faldt over et billede, hvor en dreng stod foran et gardin med pokémon-figuren Pikachu.

Kilde: Ritzau

/ritzau/