Efterlyst har meldt sig selv i sag om dødsvold mod mor

Mor på Midtsjælland var offer for vold gennem flere år. Hendes mand har nu meldt sig selv.

I en sag om dødelig vold mod en kvinde i Lejre har den eftersøgte mand meldt sig selv til politiet. En dommer i Roskilde skal tirsdag afgøre, om han skal fængsles.

Offeret er en kvinde på 34 år, der var mor til tre børn. Hun døde 2. oktober. Samme dag var hun blevet bragt til sygehuset med omfattende skader efter vold, har politiet tidligere oplyst.

Lige siden den dag har politiet ledt efter kvindens mand, der er 37 år. I forsøget på at få fat i ham har politiet også løbende haft kontakt med hans advokat.

I sidste uge mistede politiet tålmodigheden og besluttede at udsende en offentlig efterlysning med foto af den 37-årige.

Få dage efter har han overgivet sig. Mandag eftermiddag mødte han op hos politiet i selskab med sin advokat, og derefter blev han anholdt, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag morgen.

En obduktion af kvinden har vist, at hun må have været udsat for vold gennem flere år, har politikommissær Kim Løvkvist tidligere oplyst.

Kvinden var mor til tre børn på fire, 15 og 16 år.

/ritzau/